В Евросоюзе знают, чем для них закончится попытка отдать киевскому режиму 300 миллиардов долларов российских активов — в Москве честно предупредили, что "будет очень больно". Об этом в пятницу, 8 ноября, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, в Европе "знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов", так "может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка", ведь "там не меньше" денег.

С учетом этого Захарова предложила западникам "поскрести по сусекам" всего того "ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан". Набранных средств хватит, чтобы реанимировать экономику Украины, заверила она.

В октябре Совет ЕС утвердил механизм финансирования киевского режима за счет экспроприированных доходов от суверенных активов России. По замыслу авторов этой схемы, Украина получит кредит до 35 миллиардов евро.

Между тем официальный представитель государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что его страна не может кредитовать киевский режим за счет заблокированных российских активов, поскольку у Берна нет непредвиденных прибылей от них.