Врачи объяснили преимущества "русской диеты" для долголетия

Россиян призвали соблюдать "русскую диету", включив в рацион некоторые исконно русские продукты.

Для долголетия стоит употреблять репу, яблочную пастилу, квашеную капусту и простоквашу, рассказали реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова.

"Все-таки этнический компонент в диете - очень важная составляющая для поддержания здоровья и долголетия", - подчеркнула Трофимова в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Репа укрепляет сосуды, предотвращает атеросклероз и защищает от рака.Пастила замедляет всасывание сахаров, квашеная капуста богата коллагеном. В простокваше много кальция и фосфора, которые укрепляют кости.