Вдова шикарно живет после смерти Джигарханяна

14 ноября будет четыре года как не стало Армена Джигарханяна. Последние годы жизни легендарного актера омрачились чередой скандалов, в которых, помимо него, были замешаны его жены Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская, а также друзья, коллеги. Обвинив вторую в воровстве, актер вернулся к первой, и та его приняла и заботилась о нем до последнего вздоха.

И сейчас Власова следит за могилой Джигарханяна, похороненного на Ваганьковском кладбище. Живет она в Москве на пенсию, иногда помогает сын Степан, который давно обитает в Америке. Однако не стоит жалеть старушку - 81-летняя Власова не бедствует.

Напомним, что в процессе развода Власовой и Джигарханяна по решению суда все средства, вырученные за продажу дома артиста в США, остались у Татьяны – а это 130 тысяч долларов (12,7 миллионов рублей). Кроме того, женщина живет в "трешке" на Арбате. Чтобы не грустить в одиночестве, этой осенью Власова отправилась в путешествие по Испании и Португалии, компетентно сообщает "КП".