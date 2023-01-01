Мосгорсуд дал россиянину 13 лет колонии за финансирование ВСУ

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 34-летнего местного жителя Александра Крайчика, который перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как рассказали "Ленте.ру" в пресс-службе суда, Крайчик осужден по статье 275 Уголовного кодекса России ("Государственная измена") за то, что оказал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя республики к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по статье о государственной измене. Мужчина передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС России.

В Херсонской области 22-летний местный житель с октября по ноябрь 2023 года собирал информацию о передвижениях и местах сосредоточения российских войск. Преступника заключили под стражу, ведется следствие.