Запад придумал способ вернуть ученых из России в ЦЕРН

Западные страны придумали завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Такое заявление сделал в пятницу, 8 ноября, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Глава Курчатовского института напомнил, что с началом спецоперации западные партнеры начали ограничивать участие российских ученых в совместных проектах. В частности, на Западе лишили доступа в ЦЕРН сотрудников российских институтов. Но при этом им предложили оформиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а затем с этой новой международной аффилиацией продолжить работу в ЦЕРН.

Ковальчук назвал очевидным то, что Запад по-прежнему заинтересован в российском участии в научных проектах, но "так не выйдет", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что ограничения в мировой науке сегодня вводят люди "неакадемического ума", а пытаться запретить общение ученых нелепо. Россия, подчеркнул президент, всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых.

Тем временем ученые Института ядерной физики им. Г.И.Будкера в Новосибирске Сибирского отделения РАН начали проектировать новый электрон-позитронный коллайдер. Он будет обладать характеристиками, которых нет больше ни у одного коллайдера в мире.