Сати Казанова оправдалась за "лотосовые роды"

В конце октября певица Сати Казанова стала матерью. У артистки и ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась дочь. Ребенок был долгожданным. В недавнем интервью Сати признавалась, что на протяжении нескольких лет тщетно пыталась забеременеть, но ей это не удавалось, и тогда специалисты предлагали ей альтернативные способы: ЭКО и даже суррогатное материнство. Тогда певица отказалась.

В итоге все получилось само собой, беременность Казанова скрывала до тех пор, пока прятать большой живот за одеждой стало просто невозможно. Малышка появилась на свет в одном из самых элитных роддомом России.

Позднее Сати объявила, что это были "лотосовые роды". Заинтригованные названием интернет-пользователи решили узнать, что имеется в виду. Судя по комментариям, многие пришли в ужас. Оказалось, что суть таких родов в том, что пуповину при рождении ребенка не отсекают сразу, а ждут, когда она отомрет сама. Многие специалисты ставят под сомнение безопасность таких родов, ведь в процессе отмирания пуповины новорожденный кроха может "заработать" себе воспаление и прочие проблемы.

В итоге Сати Казанова решила прояснить ситуацию. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она объяснила, что не ждала, пока пуповина сама отвалится. "После "золотого часа" торжественно была перерезана мужем. Ну нравится мне название "лотосовые роды", - объяснила Казанова.