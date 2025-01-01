Госуслуги будут заранее напоминать об истечении ОСАГО

На портале "Госуслуги" могут появиться напоминания о сроках ОСАГО.

Опция разрабатывается Национальной страховой информационной системой совместно с Минцифры, передает газета "Известия". Она может заработать уже в 2025 году.

Специалисты отметили, что страховщики не всегда напоминают клиентам об окончании срока полиса, особенно, если клиент неоднократно бывал в ДТП.

В настоящий момент пользователям портала "Госуслуги" уже приходят уведомления о статусе действия некоторых документов. Например, напоминание об окончании действия водительских прав.