ФСИН объяснила, что случилось с электронным браслетом Гуфа

Сообщения о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) перегрыз провода электронного браслета, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказали в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области.

Ведомство прокомментировало на своем официальном сайте распространившиеся в интернете слухи о том, что Гуф якобы намеренно повредил зубами электронный браслет, надетый на него по решению суда для отслеживания местонахождения.

На самом деле, как пояснили в подмосковном главке ФСИН, Гуфу заменили зарядный блок к мобильному контрольному устройству, которое обеспечивает непрерывный прием и идентификацию сигналов электронного браслета.

Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Гуфа (Долматова), рассказал, что рэперу разрешили выступать на концертах и выезжать за пределы столичного региона, но запретили общаться с потерпевшим и посещать место преступления — баню, в которой он устроил дебош.

Ходят слухи, что эта выходка может стоить Гуфу родительских прав отношении 14-летнего сына. Telegram-канал SHOT писал, что уполномоченный по правам ребенка в городе Москве проверит, как рэпер выполняет свои обязанности в отношении сына.