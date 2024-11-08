Военком Читы заявил, что участие в СВО не освобождает от срочной службы

Участие в военной операции не является причиной для освобождения от призыва на срочную службу в ряды российской армии. Об этом рассказал в пятницу, 8 ноября, военный комиссар Читы Константин Селезнев.

Издание "Чита.ру" рассказало о 24-летнем читинце, который участвовал в спецоперации, вступив в подразделение "Шторм" в исправительной колонии. В декабре 2023 года мужчина получил ранение, а на днях ему выдали повестку на медкомиссию, по результатам которой он может отправиться на "срочную службу".

Военком Селезнев, комментируя эту ситуацию, заявил, что участие в спецоперации, согласно федеральному законодательству, не освобождает от срочной службы в ВС России. Конкретного призывника, о котором идет речь в данном случае, комиссар не вспомнил, но отметил, что "если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать".

Сам 24-летний читинец рассказал, что, несмотря на полученное в зоне СВО слепое ранение бедра, в военкомате ему заявили, что "по виду я нормальный". Также мужчину предупредили, что если он не будет добровольно являться в военкомат, его доставят туда принудительно.

В России с 1 октября по 31 декабря 2024 года проходит очередной осенний призыв на военную службу. Призвать предполагается 133 тысячи человек, срок службы составляет один год. В Генштабе подчеркивали, что отправлять срочников в зону специальной военной операции, как и прежде, не будут.