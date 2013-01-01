В Дагестане задержали экс-замглавы Минобрнауки по делу о многомиллионной взятке

В Дагестане задержали бывшего заместителя главы Министерства образования и науки республики Халида Нурмагомедова.

Его подозревают в получении взятки в 60 миллионов рублей. По данным следствия, с 2013 по 2023 годы чиновник получал деньги за содействие в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на подведомственных Минобрнауки объектах. Всего было заключено 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время Нурмагомедову изберут меру пресечения.