Сергей Собянин рассказал о всесторонней поддержке экспорта товаров из Москвы

Московский экспортный центр (МЭЦ) оказывает всестороннюю поддержку столичному бизнесу при выходе на рынки дружественных стран. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году объем экспорта, поддержанный МЭЦ, превысил 19,9 миллиарда рублей. В топ направлений вошли Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция, Индия, ОАЭ, Египет, Азербайджан и Киргизия. Экспорт в Турцию, например, увеличился в 6 раз, в Сербию — в 34 раза, в Азербайджан — в 60 раз.

Экспортным лидером является Китай, отметил Сергей Собянин.

Московские компании поставляют в Китайскую Народную Республику высокотехнологичное оборудование и электронику, косметику, бытовую химию, продукты питания.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал, что Россия по итогам 2024 года получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых. Это, несмотря на непростой с точки зрения погодных условий год, гарантирует нашей стране продовольственную безопасность и позволяет выполнить экспортные задачи.

Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы. Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что до 2030 году объемы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж должны вырасти на 50%.