Присевшая Поклонская неузнаваема на новом фото

После завершения депутатской карьеры Наталья Поклонская сосредоточилась на изучении язычества и дохристианской истории для своей научной диссертации. Именно этим обусловлены последние фотографии в ее официальном телеграм-канале, на которых она запечатлена в разных образах. Судя по комментариям, особенно подписчики высоко оценили кадры, на которых Наталью практически не узнать из-за яркого макияжа и необычного стиля одежды.

Например, на свежем фото Поклонская запечатлена присевшей на фоне деревянной изгороди. Ее светлые волосы заплетены в косички, а на руках фантазийные орнаменты. Некоторые интернет-пользователи даже не узнали Наталью.

Меж тем она к своей работе относится очень ревностно. В свежем интервью создателю крымского подкаста "Республика" Никите Полько Поклонская заявила, что готова пойти на крайние меры, чтобы реализовать свои идеи.

"Есть выдающиеся люди, которые погибли в результате своей деятельности. И пусть меня останавливает кто угодно, но я не смогу жить, не буду. Это такое ощущение, что ты живешь впустую, что ты словно теряешь время, ты проживаешь не свою жизнь. Ты как на вокзале сидишь и ждешь своего поезда. Если в тебе горит твоя идея, то ничего не напугает, и ты будешь по-другому относиться к своей профессии", - заявила Поклонская.