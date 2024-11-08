В Росздравнадзоре отреагировали на ситуацию с препаратом для беременных

До конца года в обороте появятся более 90 тысяч упаковок препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина.

Об этом РИА Новости заявили в Росздравнадзоре после сообщений об исчезновении необходимых препаратов для беременных. В настоящий момент остатки составляют 46 тысяч упаковок.

Накануне проверку начала прокуратура Пензенской области, где выявили факт отсутствия препарата в регионе. Кроме того, СМИ написали, что антирезусный иммуноглобулин пропал из продажи в аптеках 83-х регионов страны.

Антирезусный иммуноглобулин используется для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Если на сроке в 28-30 недель не ввести этот препарат, то могут произойти преждевременные роды, отслойка плаценты, биопсия пуповины плода, а также возрастает риск гемолитической болезни у новорожденного.