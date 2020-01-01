Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю на всех направлениях спецоперации потеряли около 14 тысяч военных.

В зоне действия группировки "Север" противник лишился более 2020 человек, "Запад" - более 3160 человек, "Южная" - более 4420 человек, "Центр" - более 3440 человек, "Восток" - до 820 человек, "Днепр" - до 470 человек.

В плен на линии боевого соприкосновения сдались 47 украинских военных, сообщили в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России.

За неделю ВС России нанесли 38 групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, объектам энергетики, военной инфраструктуре, арсеналам и складам.

Средства ПВО сбили самолет МиГ-29, восемь ракет ATACMS, 11 снарядов HIMARS, 17 управляемых авиабомб "Hammer" и 290 БПЛА.