Собянин поздравил московских полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел

Накануне профессионального праздника у сотрудников ОВД по Тверскому району - новоселье. Трехэтажное здание возвели по программе безопасный город. В ведении отделения - почти весь центр столицы от Манежной площади до Савеловского вокзала. Здесь главные площадки проведения массовых мероприятий, почти все крупные столичные театры, сотни гостиниц, десятки вузов. Штат сотрудников потому немалый.

"Личный состав был распределен по нескольким местам. Терялось время. Сейчас все находятся в одном месте, поэтому намного проще реагировать на все преступления, правонарушения, которые будут совершаться на территории Тверского района", - отметил Сергей Артемов, начальник отдела МВД России по Тверскому району.

Комплекс площадью почти в 7000 квадратных метров строили два года по индивидуальному проекту: в нем три надземных и два подземных этажа, небольшой внутренний дворик. На двух парковках теперь разместились все служебные автомобили. А для подготовки сотрудников, которым на занятия раньше приходилось ездить в разные концы города, в здании выделили целое крыло.

Управлять интерактивным боевым тиром можно как с пульта оператора, так и с самого рубежа. Все элементы конструкции и ПО - гордость отечественных разработчиков.

Восстановиться после тяжелого рабочего дня сотрудники могут в комнате психологической разгрузки. Ее обустройству здесь уделили особое внимание.

"Мы работаем с сотрудниками, которые приехали из командировок, горячих точек, с СВО. Также работаем с сотрудниками, которые применяют оружие в своей служебной деятельности, с сотрудниками, у которых погибли члены семьи, работаем с семьями сотрудников", - рассказала психолог Ольга Белоусова.

Комфортные условия для несения службы и приема посетителей созданы и в административном крыле, и в помещениях дежурной части. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание.

"Хочу поздравить работников органов внутренних дел города Москвы с профессиональным праздником, от имени москвичей сказать им огромное спасибо за то, что они каждый день своим трудом, своим профессиональным отношением обеспечивают безопасность москвичей, борются с преступностью, рискуя порой жизнью и здоровьем, защищают нас. Спасибо им большое! С наступающим профессиональным праздником", - сказал глава города.

С 2010 года в столице построено 26 новых объектов полиции, в планах – строительство еще более 10 зданий для районных отделов.