В Москве удвоят количество экоточек для переработки старых вещей

Экоточек в Москве все больше. Это шанс дать вторую жизнь вещам, ставшим ненужными. Одежду принимают любого качества и состояния - от люксовой, почти новой до старой и изрядно изношенной. Главное, чтобы она была чистая. Ее можно оставить в специальных контейнерах в экоточках. А дальше она попадает в центры сортировки вторсырья. Здесь - только ручной труд. На одну вещь у сотрудника - три секунды.

"В день на человека приходится по 300 килограммов вещей. Одно помещение сортирует по три с половиной - четыре тонны в день", - рассказал Даниил Жданов, PR-менеджер благотворительного фонда.

Главное требование к сотрудникам - хорошо разбираться в качестве тканей, чтобы правильно отсортировать. Почти сорок разных категорий! Значительная часть отправляется на благотворительность.

Применение найдут всему. Совсем уже отслужившие свой срок вещи отдадут на переработку. Старая одежда буквально расщепляется на волокна. И бывший свитер превращается в чехлы для ноутбуков.

"Все смешивается, прессуется, становится одним целым. А из этого потом дизайнеры по выкройке делают чехлы для ноутбуков, они есть разных цветов: серый, зеленый, красный, синий. И делаем еще подставки под горячее, сумки", - говорит Ева Авакян, менеджер мастерской благотворительного фонда.

Существуют и другие технологии. Синтетика, к примеру, превращается в пластик, из него потом можно делать ручки, вешалки. Но и творчество никто не отменял. Совершенно бесплатно в этой мастерской научат, как продлить жизнь вещам. Любимым, но порванным или испачканным. Кроме того, здесь создали вместе с дизайнерами целую коллекцию одежды из уже ненужных тканей, пакетов, пуговиц.

"Джинсы были протертые, их нельзя было отдать на благотворительность, такие вещи, которые нельзя и переработать, часто идут в мастерскую, чтобы им тоже можно было дать вторую жизнь. Вот из джинсов сделали куртку-бомбер", - добавляет Авакян.

Новый проект столичного Департамента природопользования как раз и направлен на поддержку подобных организаций и фондов, занимающихся вторсырьем, и на создание удобного сервиса на портале mos.ru, который позволяет находить на карте ближайшие экоточки и пункты приема.

"У нас в городе каждый москвич выкидывает от десяти до пятнадцати килограммов одежды каждый год. Утилизируется перерабатывается менее одного процента сейчас, и поэтому мы хотим усилить сбор этих вещей, чтобы их использовать во вторичном обороте", - отметила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Департамент при этом осуществляет контроль за всей цепочкой следования этого сырья. Одеждой ограничиваться не собираются. В будущем начнут работу и с другими материалами.