Массовый заплыв резиновых уточек состоялся на Кировоградских прудах

В Чертанове кто-то устроил массовый заплыв резиновых уточек. На Кировоградских прудах к берегу прибило более сотни игрушек для ванной. Куда направлялся утиный десант и кто его запустил - выяснить так и не удалось. Прохожих встреча позабавила, многие фотографировали и вылавливали утят.

Но развлечение было недолгим. Коммунальные службы быстро очистили пруд от непрошенных пловцов. И сделать это было необходимо.

"Скоро эти уточки покроются слизью, грязью, плесенью, превратятся в мусор, который будет болтаться по берегам озера. Снижается рекреационная ценность водоема. То есть по берегам замусоренного водоема будет неприятно гулять", - объяснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Подобные акции нередки в мире - чаще всего гонки и заплывы резиновых уток устраивают в поддержку благотворительных проектов или для привлечения туристов. А еще желтые игрушки помогают ученым исследовать мировой океан. Например, определять, как меняются течения.