О корректировке позиции России по урегулированию украинского конфликта даже разговора нет. Такое заявление сделал в пятницу, 8 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, подразумевает ли заявление Владимира Путина о готовности обсуждать урегулирование конфликта корректировку требований, выдвинутых 14 июня. Песков подчеркнул, что "об этом не шло разговора".

При этом пресс-секретарь президента заявил, что цели специальной военной операции России остаются прежними — они касаются безопасности нашей страны и ее граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский решится на мирные переговоры с Россией, Вашингтон поддержит его, хотя и не усматривает "никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия".

Хотя США уверяют, что решения по таким вопросам принимает исключительно сам Киев, источники рассказали, что шансы Зеленского отказаться от мирного плана Трампа, если таковой появится, стремятся к нулю — киевский режим не в том положении, чтобы отказать своему главному донору.