Говорить о возможности потепления отношений между Россией и Соединенными Штатами в свете победы Дональда Трампа на выборах президента США было бы преждевременно. Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов". Хотя готовность Москвы к контактам с Дональдом Трампом сохраняется, пока конкретики нет.

Песков также напомнил, что "мы с вами также слышали в ходе предвыборной кампании заявление господина Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину". С российской стороны "эта готовность, эта открытость — она сохраняется, и вчера она была акцентирована главой российского государства", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин напомнил, что Россия уже не раз останавливала тех, кто стремился к единоличному мировому господству. Конкретные государства или политиков российский президент называть не стал, но предупредил, что наша страна готова поступить так же и в будущем.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро при этом высоко оценил действия президента России Владимира Путина на международном треке, заявив, что он "прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира".