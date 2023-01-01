Перенесшая смертельно опасную болезнь Лада Дэнс рассказала о необратимых последствиях

Лада Дэнс вернулась в телепроект "Точь-в-точь". В свежем интервью артистка призналась, что очень рада этому, поскольку обожает менять образы и покорять новые вершины, открывать себя с неизвестной стороны. При этом артистка не скрывает, что какие-то нюансы даются ей непросто. "Трудно спеть колоратуру, если у тебя лирическое сопрано", - отметила она.

При этом исполнительница рассказала, что после перенесенной коронавирусной инфекции, которая для многих людей по всему миру оказалась смертельной, у нее есть проблемы с запоминанием текста, особенно на иностранном языке.

"Подготовка к номерам, в которых я пою на английском или другом иностранном языке, — после ковида моя память ухудшилась и запоминать новые тексты стало непросто", - призналась певица.

В августе 2023 года с Ладой Дэнс случилось новое несчастье - она стала жертвой автомобильной аварии. Артистка получила перелом в тазовой области и сотрясение мозга. По словам исполнительницы, ее удивило, что поддержка пришла от тех, от кого она не ждала. А еще, что один известный артист прямо в лицо заявил, что не верит в аварию.

"Я была в ступоре, спросила человека, как он может меня в таком обвинять. Я бы никогда так не сделала", - рассказала Лада Дэнс в интервью lady.mail.ru.