Днем пятницы, 8 ноября, в небе Курской области была уничтожена украинская ракета. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов.

О случившемся политик написал в своем Telegram-канале. Подробности он не привел, данных о пострадавших и материальном ущербе нет. Смирнов поблагодарил бойцов сил противовоздушной обороны (ПВО) и защитников российской границы.

Министерство обороны России пока не давало комментариев по поводу сбитой над Курской областью ракеты.

Российская система противовоздушной обороны надежно и эффективно защищает мирных граждан, поэтому враг стремится добыть о ней сведения. Жителя Крыма задержали за передачу данных о ПВО в Феодосии — он специально проезжал мимо объектов со включенной геолокацией, чтобы потом передать полученные координаты киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента России заявил, что о корректировке позиции России по урегулированию украинского конфликта даже разговора нет. Цели специальной военной операции России остаются прежними — они касаются безопасности нашей страны и ее граждан.