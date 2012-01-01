Российский лидер Владимир Путин, которого президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил по "бомбардирскому нюху" в политике с Криштиану Роналду в футболе, превосходит португальского спортсмена. Такое мнение высказал в пятницу, 8 ноября, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Фетисов напомнил, что президент России хорошо играет в хоккей и "ведет такую же жесткую игру в хоккее, как Роналду в футболе", причем "его результативность и жесткость распространяются и на его должность президента".

Как заявил Фетисов, он не стал бы сравнивать Путина с кем бы то ни было, однако "то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт", сообщает РИА Новости.

Ранее Саули Ниинистё в период президентства в Финляндии признался, что в 2012 году, когда впервые приезжал в Россию, играл с Владимиром Путиным в хоккей. Однако финский политик заверил, что "больше бы не сыграл", да и партнером нашу страну и ее лидера считать отказался.

Владимир Путин подчеркивал, что Москва будет взаимодействовать со всеми, кто уважает традиционные спортивные ценности. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, российский спорт остается открытым миру, хотя "некоторые чиновники от спорта просто присвоили себе право" определять, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет.