"Какой-то сумасшедший дом": Киркоров нанес новый удар Успенской

В сентябре в конфликте Любови Успенской и Филиппа Киркорова была поставлена точка. Таганский суд Москвы признал высказывания артиста в адрес певицы порочащими честь и достоинство и обязал его выплатить ей 90 тысяч рублей моральной компенсации. Ранее Киркоров назвал Успенскую попрошайкой и заявил, что она выклянчивала подарки.

И вроде бы певица одержала победу, но не тут-то было. Филипп нанес новый удар Любови. Об этом рассказала подруга, адвокат певицы Елена Сенина.

"Буквально вчера мы узнали, что Киркоров подал апелляционную жалобу в Таганский суд Москвы. Он не хочет выплачивать компенсацию. Правда, суд не принял их жалобу, потому что она составлена с ошибками", - сообщила Сенина "КП".

Меж тем сам Филипп Киркоров пребывает в отменном настроении. В новой беседе с журналистами артист заявил, что не реагирует на слова хейтеров, и всем желает жить в свое удовольствие и получать радость от жизни. Певца даже не смущает, что ему запретили въезд в Молдову. Снова.

"Я сколько лет ездил на "Евровидение", представляя совершенно разные страны, начиная от России и заканчивая той же Молдовой, куда мне запретили въезд. Сначала запретили, потом разрешили, потом снова запретили. Какой-то сумасшедший дом. Вот в такой суете я и живу", - развел руками Киркоров.