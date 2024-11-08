Новак рассказал о первых результатах после роста ключевой ставки

После повышения ключевой ставки инфляция с пиков замедлилась до 8%.

Это говорит о том, что повышение ключевой ставки дает результат, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе своего выступления на Русском экономическом форуме.

"Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября 8%", - сообщил чиновник (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что период жесткой денежно-кредитной политики "окупится", через это прошли многие страны.

В конце октября Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – с 19% до 21. Это самое высокое значение в истории страны. Регулятор не исключает еще одного повышения ставки до конца этого года.