В пятницу, 8 ноября, на Смоленскую площадь вызвали заместителя главы канадской дипломатической миссии в Москве. Министерство иностранных дел России вручило ему официальную ноту протеста.

Как уточняется на официальном сайте российского МИД, это связано с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции.

Министерство подчеркнуло, что эти домыслы говорят о вероятной подготовке антироссийской провокации. Если она состоится, ответственность за это всецело ляжет на те страны, включая Канаду, которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что публикации в западных изданиях о якобы "тайной операции" России с взрывчаткой в самолетах — это невнятные информационные вбросы. Он указал на отсутствие каких-либо объективных подтверждений этих фейков.

Министерство обороны России предупреждало, что киевский режим способен пойти на провокацию с использованием ядерного топлива, направленную против населения России.