Стала известна причина, почему Лепс готов подарить SHAMANу свой дом

Певцы SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Григорий Лепс приняли участие в юбилейном концерте композитора Константина Губина. Причем первый прибыл на мероприятие с церемонии вручения звания Заслуженный артист России, которая состоялась в Кремле.

В беседе с журналистами Ярослав отметил, что не удивился этому, ведь указ был подписан еще летом. Репортеры поинтересовались у артиста, не боится ли он зависти со стороны коллег. Но тут в беседу смешался Григорий Лепс.

"Работать надо! Работать!" - заявил Лепс, который, к слову, является народным артистом России.

Он посоветовал Дронову убрать свою награду в тумбочку и признался, что пока не успел как следует поздравить молодого приятеля, передает "КП".

"Сейчас пойду поздравлять. Ну, как обычных людей поздравляют? Дарят деньги, бриллианты. Тебе чего, деньги или бриллианты?.. Могу тебе дом свой подарить. Забирай. Недорого", - с юмором обратился к певцу Григорий.

"Да просто пару слов", - скромно ответил Лепсу SHAMAN.