Республиканец Дональд Трамп, набравший достаточно голосов выборщиков для победы на выборах президента США, имеет действенный рычаг влияния на киевский режим в вопросе прекращения боевых действий. Такое заявление сделал американский политолог Фрэнсис Фукуяма.

Как написал эксперт в статье для Financial Times, Трамп может заставить Украину пойти на условия России, удерживая поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей в течение полугода.

Фукуяма напомнил, что позиция киевского режима "в военной борьбе с Россией была вялой еще до выборов" президента США, а уж с избранием Трампа "Украина, безусловно, потеряет больше остальных".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что если Трамп действительно добьется прекращения военных действий, Минск выдвинет его на соискание Нобелевской премии мира.

Между тем в Кремле заявили, что никаких корректировок в свою позицию по конфликту с киевским режимом Москва не вносила. Цели специальной военной операции России остаются прежними — они касаются безопасности нашей страны и ее граждан.