Непотопляемый Трамп и провал Демпартии: день выборов и его последствия

Главная международная новость - Америка выбрала нового президента. Им, вопреки надеждам "цивилизованного" мира и всем прогнозам, вновь стал Дональд Трамп. За всю историю США из 45 президентов семеро пытались вновь избираться после ухода, но до Трампа сделать это смог только демократ Гровер Кливленд в конце 19 века. Победа Трампа неоспорима, это уже признали и Байден, и Харрис, инаугурация назначена на 20 января.

Победу Дональда Трампа на президентских выборах не только в его штабе, но и во всем мире называют исключительно оглушительной и невероятной. Другими словами, этот триумф и не описать. Вопреки негативным прогнозам, 47-й президент выиграл у Камалы Харис не только по числу выборщиков, но и в общенациональном голосовании. Колеблющиеся штаты и даже те, которые раньше всегда поддерживали только демократов, в этот раз проголосовали за республиканца Трампа.

И хотя проигрыш Камалы Харрис был очевиден уже в первую ночь, ей потребовались сутки, чтобы смириться с поражением, но не принять его. Ну а действующий президент США Джо Байден и вовсе признал победу Трампа лишь 7 ноября в обращение к нации.

Байден хоть и гарантировал мирную передачу власти, но всё же завуалированно обвинил избирателей в недальновидности. Он заявил, что его президентство было историческим, проблема лишь в том, что результаты проделанной работы будут видны позже. То есть дал понять, что Трамп и республиканцы незаслуженно припишут себе будущее процветание Америки.

Но если бы Байден действительно изменил Америку к лучшему, то демократы остались бы в Белом доме. Только вот президентские выборы показали, что команда Байдена и демократическая партия со своими обязанностями не справились. К тому же, по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда, за последние 4 года доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15 процентов. Так что плоды так называемой "байдономики" видит лишь Байден и пресса, обслуживающая демократическую партию.

А разваливать Америку Байдену помогала вице-президента Камала Харрис. Она даже не скрывала, что если бы оказалась на месте президента, то ничего бы не стала менять.

То есть в случае победы Харрис, Америка получила бы клона Байдена только моложе, в юбке, и с тёмной кожей. Именно на эти отличия Камала и делала ставку. Но избиратели, в том числе так называемый ядерный электорат демократов, на уловки не повелись.

А ещё за Трампа неожиданно активно голосовали чернокожие, мусульмане и женщины. Последние особенно разочаровали демократическую партию. Ведь демократы выступали против запрета абортов, да и, казалось, были убедительны, доказывая, что Трамп – главный в стране извращенец, но зря старались – женщины Камале не поверили.

"Вот в чем суть. Предвыборный штаб Харриса говорил о проблемах, о которых они хотели говорить, а Дональд Трамп говорил о проблемах, о которых хотел говорить американский избиратель", - отметил Форд О'Коннелл, политический аналитик, США.

Вроде бы всё просто и очевидно, но только не для демократической партии. Газета WSJ, подводя итоги выборов, написала, что демократы после унизительного поражения даже не пытаются сделать работу над ошибками, вместо этого они пытаются искать крайнего: мечутся между увядающим Джо Байденом, необразованной Камалой Харрис, вымышленной российской дезинформацией и невежественными избирателями. А было бы разумнее просто посмотреть в зеркало.

"Избиратели дали понять, что демократическая партия забрела в идеологическое болото, куда не хочет попасть большинство американцев. Чтобы снова завоевать этих избирателей, потребуется нечто большее, чем просто разжечь антитрамповское "сопротивление", - пишут западные СМИ.

И хотя аналитики утверждают, что Камала Харрис проиграла, прежде всего, потому, что повторила главную ошибку Хиллари Клинтон, которая в 2016 году тоже построила свою президентскую кампанию на борьбе исключительно против Трампа, вместо того, чтобы бороться за американцев, антитрамповское сопротивление на затушено до сих пор.

Продемократические СМИ продолжают доказывать, что американцы просто сошли с ума, раз выбрали такого жуткого президента, как Трамп. Кстати, прокурор Нью-Йорка уже заявила, что она и её команда намерены продолжать войну с Трампом.

Несмотря на то, что американские законы запрещают привлекать к ответственности действующего президента, прокурор Нью-Йорка, видимо, всё равно надеется, что 26 ноября Трамп всё же окажется за решёткой по одному из дел – а именно о махинации с финансовыми документами за оплату услуг порноактрисе Сторми Дэниелс. Демократы вообще убеждены, что Трамп решил баллотироваться в президенты только ради того, чтобы не оказаться в тюрьме на 136 лет.

Трамп действительно оказался непотопляемым – в него стреляли, его судили и обзывали фашистом, а в итоге ему удалось не только пережить весь этот ад, но и вытянуть за собой всю республиканскую партию. Демократы до сих пор не могут поверить, что они с позором проиграли буквально все выборы – не только президентские, но и выборы губернаторов, а также выборы в конгресс и сенат - то есть в прямом смысле слова сдали республиканцам всю Америку.

Поэтому в США уже начали раскручивать новую историю – о расстрельном списке Трампа, в который вошли более стони человек – от Барака Обамы до рядовых журналистов. По версии американского издания "Политико", Дональд получил слишком много власти и теперь никто не может помешать ему отомстить всем своим врагам. Ну а так называемые враги уже начинают собирать чемоданы, путь пока и в шутку.

Не меньше сплетен и слухов сейчас и вокруг другого списка Трампа – его команды. Точно известно, что он назначит на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, а мультимиллиардеру Илону Маску предложена роль ревизора – он будет модернизировать американскую бюрократическую машину. Так же точно известно, что в эти 4 года Трамп не будет назначать на должности в новой администрации своих детей. Как признался 47-й президент, прошлый опыт стал для членов его семьи слишком болезненным. Ну а раз Дональд Трамп принял решение оставить семью в тылу, значит этот президентский срок он, похоже, и правда воспринимает как последний бой.