Итоги американских выборов вызвали в мире настоящее геополитическое землетрясение. Киев в ужасе, Европа по большей части, мягко скажем, недоумевает и раздражена, мы завалили интернет мемами, наблюдая за происходящим в Америке с вполне понятной настороженностью. Именно при Трампе пошли первые поставки оружия Украине, именно при Трампе началась санкционная война, именно при Трампе США вышли из договора по РМСД, именно при Трампе стали высылать наших дипломатов. Кроме того, если за Байденом стояла так называемая "Биг фарма", крупнейшие фармацевтические компании, то за Трампом - оружейное лобби. И в общем, сложно не согласиться с Financial Times - возвращение Трампа в Белый дом обещает стать одним из самых непредсказуемых и потенциально разрушительных президентских сроков современной эпохи. Впрочем, любой прогноз - не более чем прогноз.

До кубинских лидеров, произносивших многочасовые речи, Трампу, конечно далеко. Но 78-летнему политику, только что выдержавшему изнурительный предвыборный марафон, очередное выступление тоже далось без явных усилий. Полчаса на трибуне - глубокой ночью, без суфлера. На волне победы эмоции бьют через край и заряжают толпу.

Ликование в стане сторонников Трампа длится уже третьи сутки. И ровно столько же политики и эксперты по всему миру пытаются осмыслить, что изменится с приходом Трампа в Белый дом. Сразу после победы, которую прогнозировали и одновременно не ожидали, за океан полетели поздравления - от лидеров Израиля, Аргентины, Индии, Франции, Венгрии. Степень искренности, безусловно, разнится. Но очевидно, что перемен ждут все. Кто с надеждой, а кто - с тревогой.

На украинском телевидении траур - и в одежде, и в голосах ведущих. Ведь в надежде на продолжение американской поддержки Зеленский даже засветился на предвыборных акциях демократов. А тут такой результат. Впрочем, чтобы признать нового режиссера, киевскому артисту потребовались считанные часы. А затем последовали и поздравление, и надежды на сотрудничество, и даже нечто, похожее на указание.

"Для нас на Украине и по всей Европе тогда было крайне важно услышать слова 45-го президента США о "мире через силу". И теперь это должно стать принципом политики 47-го президента", - сказал Зеленский.

"Должно" - звучит комично. Куда больше, чем слушать, и уж тем более Зеленского, Трамп любит говорить сам. Много, громко, эмоционально. Вопрос - какие последуют реальные шаги. Урегулировать конфликт на Украине, к ужасу киевских властей, он обещал за 24 часа. Но вот выборы прошли и из стана Трампа уже приходят сообщения: советники готовят некий мирный план, но ни о каком быстром и всеобъемлющем решении речи уже не идет. Подробности узнали журналисты издания WSJ:

"Киев не вступает в НАТО на протяжении как минимум 20 лет, США продолжают поставлять на Украину оружие, чтобы предотвратить любое будущее нападение. Линия фронта остается там, где она проходит в этот момент, около нее создадут демилитаризованную зону".

Впрочем, воспринимать подобные сообщения нужно осторожно. В частности, это лишь один из экспертных сценариев. Но речь о передышке для Киева идет давно. И во время такой передышки Украина продолжит копить силы, вооружаться и готовиться к вступлению в НАТО, которое предлагается лишь отсрочить на два десятилетия. Что-то подобное мы уже проходили - когда Запад благополучно манкировал Минские соглашения и продолжал противостояние с Россией руками украинцев. Да и Трамп, став политиком, бизнесменом быть не перестал.

"Это означает, что 80 процентов минеральной базы Украины будет под контролем США и, возможно, еще каких-то стран НАТО. И 20 они готовы отдать России. При этом, не признавая де-юре новое территориальное устройство Украины. Это очень выгодно, потому что это позволяет без всякой ответственности просто вывезти эти минеральные ресурсы. Там минеральных ресурсов - лития и редкоземельных металлов - на 13 триллионов долларов. Вот на что хотят наложить лапу американские партнеры так называемые. И Трамп, я так думаю, не против", - рассказал Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

Впрочем, на том же победном митинге в среду в Трамп снова заявил: "Мои противники говорили: он начнёт войну. Но я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны".

Букмекеры только что принимали ставки на победу Трампа, а теперь уже формируют расклады, сможет ли он остановить конфликт на Украине за три месяца. В свою очередь, в Москве в расчет принимают только факты и предпочитают оценивать не предвыборные обещания, а реальные дела.

Во время предвыборной гонки о необходимости остановить финансирование ВСУ говорил будущий вице-президент Джей Ди Вэнс. Такого же мнения придерживается и сенатор-республиканец Марк Рубио - именно ему прочат должность госсекретаря в новой администрации Трампа.

А сам Трамп, опять же, на предвыборных митингах, неоднократно обещал поладить с Россией. Но вот факты из недалекого прошлого. Именно Трамп ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода "Северный поток - 2", а также более десяти пакетов других ограничений в течение 2018-19 годов. Именно Трамп впервые одобрил поставки летального оружия на Украину, объявил о выходе из договора о "Ракетах средней и меньшей дальности". Также при Трампе состоялась самая массовая высылка российских дипломатов - 60 человек, было закрыто российское генконсульство в Сан-Франциско и торговое представительство в Нью-Йорке. И этого человека некоторые в США называли "агентом Кремля".

Очевидно, что, помимо прочего, Трампу нужно отрабатывать вложенные в него средства. Эта предвыборная кампания стала рекордной в истории Соединенных Штатов по суммам пожертвований - почти 16 миллиардов. И хотя больше досталось Камале Харрис, Трамп тоже в накладе не остался. За него долларом голосовали более 50 крупных бизнесменов и компаний, среди которых, в основном, предприятия IT и ВПК. Так что теперь пойти против оружейного лобби у нового президента вряд ли получится, как и в целом проводить полностью самостоятельную политику.

"Трамп - уже системный игрок, потому что он в вице-президенты взял представителя пресловутого дип-стейт. И он будет играть по правилам. Деньги выделены - деньги должны быть освоены. Поэтому для России абсолютно все равно - Байден, Трамп, Харрис. Потому что деньги выделяет Конгресс", - отметил Алексей Мухин.

Неудивительно, что среди тех, кто первым поздравил с победой Трампа, израильский премьер Нетаньяху и президент Тайваня Лай Цин-дэ. Для Иерусалима крайне важно находится под американским зонтиком на Ближнем Востоке, а Тайбей очень надеется на защиту от возможных проблем с Китаем. Нужно много оружия. Да и постоянное военное присутствие США в этих регионах отлично вписывается в американскую внешнюю политику. Среди отметившихся поздравительными телеграммами и президент Франции Макрон. Но у Европы в ожидании новой администрации в Вашингтоне - свои тревоги и надежды.

В четверг в Будапеште открылся саммит ЕС. На повестке дня, в том числе, дискуссия о дальнейших действиях Евросоюза после победы Трампа. В частности, риски торговой войны между США и ЕС и снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона. Президент Франции заявил: нельзя допустить, чтобы страны объединения склонились к принципу "каждый сам за себя". Тут как тут и Зеленский. Традиционно клянчит денег и требует продолжать давить на Россию. В условиях неопределенности обещать приходится Макрону:

"Среди нас, европейцев, наступило стратегическое пробуждение, и мы должны принять его. Мы не можем вечно перепоручать нашу безопасность американцам. За этим столом могут быть разные точки зрения, но я глубоко убежден, что наши интересы совпадают. Мы все заинтересованы в том, чтобы Россия не выиграла эту войну".

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте фактически уже присягнул Трампу и рассыпался в любезностях. Ведь предшественнику главы альянса Столтенбергу уже пришлось столкнуться с жесткими требованиями Трампа по взносам европейских стран на оборону и даже угрозами вовсе распустить блок.

"Я с нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как мы можем коллективно противостоять всем угрозам. Китай, Северная Корея, Россия и, конечно, Иран - это все больше и больше угроза не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов", - сказал Рютте.

"Быстрее разберутся с Трампом, чем он с НАТО. Потому что, как бы Трамп ни относился к НАТО, НАТО - это инструмент контроля США над Европой. Это инструмент консолидации Европы против России. Поэтому, я думаю, ему вряд ли дадут заниматься подобными вещами. Как в прошлый раз, кстати, он тоже говорил: я хочу распустить НАТО и так далее, но это ни во что не вылилось", - отметил Константин Блохин, политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Еще одно направление внешней политики, которое наверняка продолжит Трамп - противостояние с Китаем. Именно во время его президентства в 2018-м тлевшая торговая война перешла в открытую фазу. И все попытки урегулировать тарифы и таможенные платежи к успеху не привели. Теперь, как считают эксперты, Трамп может даже попытаться привлечь на свою сторону в этом конфликте Россию. Шаг сколь противоречивый, столь и бесперспективный.

"Трамп очень давно грозился поссорить Россию с Китаем. Но даже это желание будет говорить о том, что Китай и Россия постараются не поссориться. Потому что они прекрасно понимают, к чему это приведет", - сказал Алексей Мухин.

Но понимает ли это Трамп? Его резкие заявления и раньше не раз вызывали если не панику, то серьезные озабоченности в мире. И во время нового срока вряд ли будет по-другому.

"После убедительной победы Дональда Трампа на выборах мир готовится к новым четырём годам непредсказуемости и протекционизма под лозунгом America First, которые могут изменить основные правила мировой экономики, усилить автократов и свести на нет американскую защиту демократических партнёров", - пишут западные СМИ.

В той же статье автор констатирует: после первого президентского срока мир уже знает, что единственная определенность с Трампом - это неопределенность. И с этим трудно не согласиться.