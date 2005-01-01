На фоне сложной ситуации на фронте в Киеве обсуждают возможности введения трудовой повинности. О том, что вместо зарплаты будут пайки и бензин по талонам, заявил заместитель председателя верховного суда Украины. Дело в том, что на конец сентября государственный долг Украины достиг рекордной отметки, страну ждёт повышение налогов и акцизов. И даже эти меры положение не выправят - сейчас Украина сама может покрывать только военные статьи бюджета, всё остальное финансируется за счёт помощи союзников. Но как долго она продлится и будут ли союзники по-прежнему столь же щедры, особенно главный европейский спонсор, Германия, у которой своих проблем с каждым днем всё больше?

О том, что их светофор барахлит, немцев предупреждали давно. Слишком уж разные партии собрал в коалицию Олаф Шольц. Грешили, конечно, в первую очередь, на своенравных и бескомпромиссных "Зеленых". А подвели "Желтые" – свободные демократы. Свободен от министерского портфеля теперь их лидер. В правительстве Кристиан Линднер отвечал за финансы. Причём, отставка выдалась весьма громкой и показательной.

"Слишком часто необходимые компромиссы сводились на нет публичными спорами и громкими идеологическими требованиями. Слишком часто министр Линднер блокировал законы, слишком часто обманывал моё доверие", - заявил Олаф Шольц.

А еще слишком много говорил то, о чём следовало бы молчать. Немецкая экономика, прямо заявлял Линднер, не росла последние 4 года, и нуждалась в капитальном ремонте. "Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов", - сказал он.

Причем, правительство, куда до минувшей среды входил сам Линдер. Вслед за ним прошения об отставке подали однопартийцы - министры юстиции и образования. И ведь как специально подгадали момент.

В угоду Вашингтону, "светофор" вводил антироссийские санкции, отказался от наших энергоносителей. В результате чего цены на электроэнергию достигли максимума. Но главный удар пришел по промышленности. "Фольксваген" планирует остановить конвейеры трех своих предприятий. Концерн "Бош" допустил сокращение 7 тысяч рабочих. Бизнес захлестнула волна банкротств.

"Они практически за три года завалили одну из крупнейших экономик Европы. Мне очень жаль Германию, но ее шанс на восстановление, наверное, потерян, упущен. Фирмы назад не вернуть. Людей назад не вернуть, которые уезжают сотнями тысяч из страны. 400 тысяч предприятий переместилось в США и почти полтора миллиона задумывается над тем, куда переехать", - отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага, председатель Международного совета российских немцев.

Чтобы не стало еще хуже, оппозиция требует немедленного проведения парламентских выборов, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Ведь нынешний кабинет по факту теперь представляет меньшинство. К тому же, его работу негативно оценивают рекордных более 80% немцев. Да и результаты прошедших недавно местных выборов, которые СМИ сравнивали с землетрясением, оптимизма "Светофору" не внушают. В Тюрингии, например, "Зеленые" даже не преодолели 5%-й барьер. В то время как на первое место вышла "Альтернатива для Германии".

"Дорогие друзья, это только начало. Немецкая промышленность находится на грани краха. И скандалы совсем не решают проблему", - говорит Алис Вайдель, председатель партии "Альтернатива для Германии".

Задачи такой Шольц, судя по всему, перед собой и не ставит. Ему сейчас важно выиграть время. Канцлер просит президента поставить вопрос о вотуме доверия правительству лишь в начале следующего года. Бундестаг тогда ожидаемо скажет "нет", что откроет дорогу к парламентским выборам в марте. За оставшиеся четыре месяца Шольц попытается договориться с Христианскими демократами. Чтобы затем сформировать с ними новую коалицию. Похожим образом в 2005 году поступил Герхард Шрёдер. По итогам досрочных выборов, уступив пост канцлера Ангеле Меркель. Но сохранив при этом политическое влияние.

"Другого-то ничего не осталось. Популярность падает. Партнёры разбегаются. Экономика рушится. Его обвиняют в полном бездействии и в полной некомпетенции. Наверняка его советники дают ему именно этот совет - слушай, или красиво уйти, но тогда ты должен сам спровоцировать эти выборы. Вот видите, я не боялся, я делал всё что мог. Я ответственный. Даже сам себе устроил проводы. Это тоже такой политический трюк", - рассказал Вальдемар Гердт

Который, впрочем, не решит главную проблему под названием Украина. Не желая признавать своих глобальных экономических ошибок, бывшие союзники теперь пытаются выставить всё так, будто бы помощь Киеву стала тем самым последним гвоздём в крышку коалиционного гроба.

"Шольц внес предложение выделить Украине еще 3 млрд евро, но не эти деньги будут иметь значение. Я сказал, что если мы хотим оказать Украине более сильную поддержку, то дополнительные 3 млрд евро не нужны. Для этого нужно, чтобы Германия приняла решение о предоставлении Украине ракет "Taurus". Готовности к этому не было. Речь шла только об одном – увеличить наши долги еще на 15 млрд евро, чтобы уйти от принятия необходимых решений", - отметил Кристиан Линднер, бывший министр финансов Германии (2021 – 2024).

Уходит от них и Варшава, которой, впрочем, не привыкать ссориться с неблагодарным соседом. На этот раз главарь киевского режима обиделся на поляков за то, что те отказались передавать Украине истребители МиГ-29, но главное - не будут сбивать российские ракеты.

"У меня сложилось впечатление, что последние слова из уст Зеленского недостойны политика, который многим обязан Польше. Мне казалось, что в таких ситуациях ты говоришь кому-то "спасибо", а не пристаешь к нему. Он требует, чтобы Польша сбивала российские ракеты. Он требует, чтобы Польша напрямую воевала с Россией", - сказал Кшиштоф Гавковский, министр цифровизации Польши.

Не горит таким желанием и НАТО. Ни членства, ни хотя бы официального приглашения, которое так выпрашивал Зеленский, Альянс Киеву так и не направил. Одна из озвученных причин – тотальная украинская коррупция.

Единственное утешение – прощальный подарок Байдена. В общем объёме – мелочь, а приятно. До конца этого года Киев получит оставшиеся 6 миллиардов военной помощи. Что будет дальше, не знает никто. "Гремучая смесь тревоги и мрачной решимости" - описывает издание Politico 50 оттенков послевкусия американской избирательной кампании. Военные уже предлагают строить укрепления вокруг украинской столицы. Нардеп Безуглая предрекает бегство ВСУ из Курской области. А заместитель председателя Верховного суда Мамалуй считает деньги. Бюджет не резиновый, на всех не хватит.

Только с начала этого года границу пересекли 400 тысяч человек. Вдобавок к шести с половиной миллионам, уехавшим ранее. Возвращаться планируют не многие. Более того, начали массово вывозить детей школьного возраста.

У нелегитимных властей этой самой страны, впрочем, совершенно другие заботы. Оказалось, даже на третий год проведения специальной военной операции не удалось перевоспитать жителей Одессы, Днепропетровска и других городов. Сопротивляются они! Не хотят деколонизироваться. Говорят, на родном - на русском языке. Читают неправильные книжки. И, о ужас, отказываются закрывать культурные учреждения. Например, многострадальный музей Булгакова в Киеве.

"Очень жаль, что Украина идёт снова в регресс после привыкания к этим обстрелам и бомбам, и возвращается снова в точку, где мы стояли. Особенно Восток и Юг. Особенно Юг! Мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые принимали и там государственническую позицию", - говорит Соломия Бобровская, депутат Верховной Рады Украины.

Её, если кто вдруг подзабыл, напомнят языковые патрули. Заработали они, правда не в русскоговорящей Одессе, а в Ивано-Франковске.

"Поиск внутреннего врага идёт постоянно с 14 года, но сейчас он, конечно, усиливается. Потому что, чем больше проблем, тем он усиливается. Пытаются стрелки переводить то на военное руководство, то на гражданское, то на зарубежных партнеров", - отметил Александр Дудчак, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Тем более, персоналии в высоких кабинетах там делают то же самое и, как следствие, стремительно меняются. Проклятие Зеленского, доказал теперь уже бывший глава немецкого Минфина, работает…но исключительно для тех, кто предает национальные интересы.