Подразделения группировки ВС России "Север" продолжили разгром украинских формирований в Курской области. Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу России в районе населенного пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, российские войска отразили 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными.

Всего украинские формирования за сутки потеряли более 300 военнослужащих. Двое военных ВСУ сдались в плен. Уничтожено четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета.