Мелания Трамп раскрыла семейные тайны

Мелания Трамп во второй раз стала первой леди страны. Ее супруга Дональда Трампа выбрали новым президентом США. Интересно, что почти сразу после объявления результатов голосования в продажу вышли мемуары Мелании, в которых бывшая модель раскрыла некоторые семейные тайны.

Так, она опровергла давно муссирующиеся слухи, что она вышла замуж за Дональда Трампа потому, что он очень богатый человек. В чистую любовь супругов, разница в возрасте которых составляет 24 года, мало кто верит. Мелания назвала эти разговоры "беспочвенными обвинениями". Она заявила, что несмотря на внушительную разницу в возрасте, у них с Дональдом много общих интересов. Например, оба любят Элвиса Пресли и Элтона Джона, а еще у них нежные отношения. Да и вообще, кокетливо утверждает Мелания, она могла бы "легко привлечь внимание многочисленных знаменитостей", но ей этого не надо.

Кроме того, она дала понять, что в Дональде Трампе ее привлекло вовсе не его богатство. Мелания сообщила, что и сама является не бедной европейской девочкой. Благодаря успешной модельной карьере ей удалось сколотить внушительное состояние. А еще у нее есть собственный ювелирный бренд и бизнес в сфере ухода за собой.

Также Мелания раскрыла детали отношений с детьми Дональда от предыдущих браков. Напомним, что у него четверо детей от двух бывших жен: Дональд, Иванка, Эрик и Тиффани. Мелания призналась, что поначалу ей пришлось нелегко, но теперь все трудности позади. Впрочем, не скрывает первая леди, у них периодически случаются недопонимания. Дело в том, что Мелания удивляется некоторым их решениям, не согласна с ними, о чем не упускает случая сообщить. Она дала понять, что не в ее характере со всем молча соглашаться, поэтому и с мужем у нее случаются споры, передает Woman.ru.

Отметим, что у Дональда и Мелании Трамп есть общий сын, ему 18 лет.