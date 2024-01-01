МВД возбудило более 4 тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции

В России завершилась федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал – 2024". В ней были задействованы сотрудники Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и и Росфинмониторинга.

Как написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что в рамках операции "Нелегал – 2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации.

В последние дни октября Госдума приняла закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей за организацию нелегальной миграции. Также приняты поправки, признающие отягчающим обстоятельством незаконное присутствие в России мигранта, который совершает преступление.

Также нижняя палата российского парламента приняла закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков и фиктивных усыновлений детей для легализации в России. Теперь для получения российского паспорта вне квоты должно пройти минимум три года с момента бракосочетания или усыновления.