Кабмин готов досрочно снять запрет на экспорт Аи-92

Вопрос досрочного снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 обсуждают в правительстве России. Минэнерго внесет соответствующие предложения в ближайшее время. Как пояснил вице-премьер Александр Новак, запрет необходимо отменить, чтобы избежать затоваривания топливом и снижения объемов переработки.

Новак подчеркнул, что пока речь идет только о 92-м бензине. Эксперты анализируют баланс спроса и предложения: если подтвердится затоваривание, будет разрешен экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства, передает ТАСС.

В парламенте отметили, что правительство России в текущих условиях вынуждено максимально страховаться от рисков. И отмена запрета на экспорт является хорошим сигналом для рынка, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.