Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Москва передала Киеву 563 тела погибших военнослужащих ВСУ. Российской стороне передали 37 тел военных. Об обмене сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Как отметил Рогов в Telegram, Москва передала Киеву в 15 раз больше тел, чем получила. По его данным, среди прочих на Украину отправили 62 тела военнослужащих, которые находились в качестве пленных в сбитом 24 января в Белгородской области военно-транспортном самолете Ил-76.

Ранее украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о передаче украинской стороне более полутысячи тел боевиков ВСУ. Уточнялось, что личности военнослужащих установят силовики и судебно-медицинские эксперты. Число тел, переданных России, в Киеве не назвали.