ВС России перерезают трассу Запорожье - Курахово

Российские войска по нескольким направлениям движутся в сторону трассы Запорожье - Курахово. Захват дороги подразделениями ВС России лишит боевиков ВСУ в Курахово контроля на этим населенным пунктом, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

Рогов пояснил, что речь идет о главной транспортной артерии, через которую подразделения ВСУ получают подкрепления живой силой, боеприпасы и все необходимое. Российские войска ведут активные наступательные действия на нескольких участках, готовясь перерезать трассу Запорожье - Курахово.

Курахово находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Ранее в ВСУ предупредили, что украинские силы возле этого населенного пункта могут попасть в окружение, передает ТАСС.