В Москве завершается создание трех важных транспортных объектов — Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле улицы Мясищева. Запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе, отметил мэр в своем Телеграм-канале.

"Скоро введут в эксплуатацию разворотную эстакаду на 51–53 км Киевского шоссе. Она увеличит пропускную способность самой дороги и юго-западного участка ЦКАД. Безопаснее и удобнее будет выезжать из посёлка Селятино на Киевское шоссе в сторону центра и ЦКАД", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева готов уже практически на 90%. Он соединит Филевский Парк с Хорошево-Мневниками.

"Завершаются монолитные работы в тоннеле на участке МСД от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на пересечении с Симферопольским шоссе. Параллельно приступают к монтажу фасада и инженерных систем", - также говорится в сообщении.

24 октября "ТВ Центр" рассказывал, как продвигается строительство моста в створе Берегового проезда в столице. На тот момент оставалось около 70 метров. В прилегающих районах проживают около полумиллиона москвичей.