В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам

Лучшим подарком украинцам назвал уход Владимира Зеленского с поста президента Украины бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Депутат уверен, что в таком случае Украина перестанет терять своих граждан и территории.

В сообщении в своем Telegram-канале Дмитрук обвинил главу офиса президента Украины в том, что он угрожает парламентариям, которые высказываются в интересах народа. Также, по его мнению, некоторые депутаты Рады запутались в вопросах национальных интересов и будущего страны.

Другой депутат Верховной рады, Евгений Шевченко, отправил письмо с просьбой о помощи избранному президенту США Дональду Трампу. Он призвал Трампа посодействовать возвращению в парламент депутатов Александра Дубинского, Артема Дмитрука и Нестора Шуфрича. Также Трампа просят помочь остановить диктатуру на Украине и прекратить политические преследования.