Суд в США запретил программу Байдена по получению гражданства нелегалами

Программа действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам больше не действует. Суд в США решил, что она нарушает иммиграционный закон. Иск в суд подал Техас и еще десяток других штатов, сообщает CBS News.

Речь идет о программе Белого дома, которая позволила бы нелегалам заключать браки с гражданами США и получать ускоренный доступ к гражданству.

Отмечается, что через объявленную в июне этого года программу "Сохраним семьи вместе" могли получить гражданство США около полумиллиона нелегалов, говорится в сообщении. Состоящим в браке с американцами мигрантам после 10 лет жизни в США предлагалось дать право на работу и иммунитет от депортации. Через три года им предлагалось выдать грин-карту, а еще через три года – гражданство.