Американские СМИ разбирают на цитаты выступление Путина на "Валдае"

Накануне вечером в Сочи Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Выступление президента и его общение с экспертами, прибывшими из 50 стран мира, продолжалось более четырех часов и завершилось ближе к полуночи. Основные вопросы касались наиболее острых проблем международной политики.

Выступление Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" широко обсуждается мировой прессой. Прежде всего, её привлекло заявление российского президента о готовности обсуждать с Дональдом Трампом украинское урегулирование. В Кремле уточнили, что такой диалог не означает изменение целей специальной военной операции.

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