Раскрыты личности действующих под Харьковом украинских пилотов F-16

Данные действующих в Харьковской области пилотов истребителей F-16 выяснило УВД военно-гражданской администрации региона. В сообщении уточняется, что установить имена удалось в результате конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад ВСУ.

Как пишет администрация в Telegram, украинские летчики выполняли боевые задачи как над Харьковской областью, так и над приграничной с Россией зоной. Установлены имена троих пилотов: это Климов Олег Валерьевич, Коляда Максим Михайлович и Белокаменский Андрей Анатольевич.

Обращаясь к жителям Харьковской области, администрация сообщает, что заинтересована в получении информации и о других представителях летного состава ВС Украины. Подчеркивается, что действия пилотов будут квалифицированы как преступления против мирного населения Украины - с соответствующими последствиями.