Комик Денис Чужой* и "Говорит НеМосква"* пополнили реестр иноагентов

Минюст России расширил список иностранных агентов. 8 ноября реестр пополнили стендап-комик Денис Алесин (Чужой)*, журналист Дмитрий Трещанин*, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* и медиапроект "Говорит НеМосква"*.

Как сказано в сообщении Минюста, Алесин-Чужой* создавал и распространял материалы иностранных агентов. Кроме того, он работал с иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной и выступал против СВО.

Дмитрий Трещанин* высказывался против спецоперации и распространял фейки о деятельности правительства России. Журналист работает публицистом и редактором в онлайн-издании "Медиазона", он создавал и распространял материалы иноагентов.

Медиапроект "Говорит НеМосква"* распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, а также материалы иностранных агентов. Кроме того, проект выступал против СВО.

*Лицо или организация, выполняющая функции иностранного агента