Сливочное масло в России подорожало на 1,4% за неделю

Росстат выяснил, как выросла стоимость сливочного масла за неделю. По данным агентства, рост цен с 29 октября по 5 ноября составил 1,4%. А с начала года продукт подорожал почти на 28%.

23 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло на внутреннем рынке. В Минсельхозе тем временем заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. А об остановке или сокращении выпуска продукции ни в Минсельхоз, ни в "Союзмолоко" производители не сообщали.

По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября выросли цены и на другие молочные продукты. Сметана подорожала на 1,0%, молоко пастеризованное - на 0,9%, молоко стерилизованное – на 0,8%. Выросла цена и на сыры твердые, полутвердые и мягкие, подорожали яйца куриные и маргарин, передает РИА Новости.