В Курской области отражены 11 атак ВСУ

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Черкасской областях Украины. А группировка войск "Север" в Курской области отразила 11 атак террористов и предотвратила попытку прорыва диверсантов.

Штурмовая авиация помогает нашим подразделениям с воздуха. Су-25 точно отработали по бронетехнике и живой силе ВСУ. Все ракеты, выпущенные парой "Грачей" с малых высот, достигли цели.

Не дают поднять голову боевикам расчёты РСЗО "Град" группировки "Север". Операторы беспилотников выявляют места скопления неприятеля, разведчики на земле передают точные координаты целей. И артиллеристы накрывают нужный квадрат.

За "Градами" постоянно охотятся вражеские дроны. Но расчёты научились уходить от противника, и зачастую боевики даже не знают откуда ударят наши РСЗО, сообщает "ТВ Центр".