Ефрейтор Денис Ильин, несмотря на миномётный обстрел и атаку FPV-дронов, сумел вывести из-под вражеского огня автомобиль с боекомплектом и своевременно доставил снаряды на линию соприкосновения. Это позволило нашим передовым отрядам захватить очередной опорник радикалов.

Младший сержант Никита Попов и его штурмовая группа с фланга атаковали оборонительные рубежи ВСУ. Из стрелкового оружия Попов лично уничтожил до десяти неонацистов, а затем вместе с подчинёнными удерживал позиции до подхода основных сил, сообщает "ТВ Центр".