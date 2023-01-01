ВСУ атаковали беспилотниками 7 российских регионов

Минувшей ночью силами ПВО России сбиты 50 украинских беспилотников. Подробности сообщили в Министерстве обороны.

Атаке подверглись семь регионов. 28 дронов уничтожены над территорией Брянской области, 12 сбиты в Курской области, четыре – в Новгородской, два аппарата удалось сбить над территорией Смоленской области столько же – в Тульской области и по одному в Орловской и Тверской областях.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.