Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Амстердам

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Амстердам. Посольство России в Нидерландах напоминает, что в городе продолжаются беспорядки. В сообщении дипмиссии в соцсети X посоветовали тем, кто уже находится в нидерландской столице, соблюдать осторожность.

Массовые беспорядки вспыхнули в Амстердаме после матча Лиги Европы между местным "Аяксом" и израильским "Маккаби". Встреча закончилась победой голландцев. Вдохновленные таким исходом фанаты набросились на израильских болельщиков, десятки были избиты, большинство с тяжелыми ранениями госпитализированы.

Очевидцы утверждают, что у нападавших было холодное оружие. Ситуация настолько серьезна, что правительство Израиля направило в Амстердам самолеты для спасения своих граждан. В Нидерланды прибыл и новый глава МИД Израиля Гидеон Саар.