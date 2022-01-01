"Украина погибнет": Кулеба увидел страшный прогноз на столе у Байдена

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о документе, который он видел на столе у президента США Джо Байдена. По словам Кулебы, дело было в начале 2022 года.

Экс-глава украинского МИД утверждает, что встреча была чрезвычайно важная и теплая. Но на столе Кулеба разглядел какую-то папку и документ - в котором, утверждает он, было четко написано, что Украина погибнет.

Бывший министр подчеркнул, что увиденное им представляло собой выводы всей американской машины разведки. То есть, и военные, и политические аналитики, и ЦРУ были единодушны: Украина погибнет. Кулеба ранее рассказывал, что на конференции в Мюнхене в 2022 году представители Запада советовали ему подсказать Зеленскому, чтобы тот записал видеозавещание, передает ТАСС.