Россия выделила Кубе дизтопливо и оборудование на 62 миллиона долларов

Восемьдесят тысяч тонн дизельного топлива выделила Россия Кубе. Кроме того, в Гавану отправится оборудование на общую сумму 62 миллиона долларов, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил на встрече сопредседателей российско-кубинской межправкомиссии по сотрудничеству, что сегодня Остров Свободы переживает острый энергетический кризис. Кроме того, власти заняты ликвидацией последствий урагана "Рафаэль".

Чернышенко подчеркнул, что Москва готова оказать Кубе экстренную помощь – заметив, что поручение дал президент России Владимир Путин. Как сообщалось, из-за урагана на Кубе полностью отключилась национальная электросистема, была прекращена работа аэропортов, передает ТАСС.