Суд приостановил разбирательства по делу Трампа до декабря

Суд в Вашингтоне по просьбе прокуратуры приостановил разбирательства в отношении Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года до 2 декабря. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на ходатайство спецпрокурора Джека Смита.

В документе Смит отметил, что ввиду избрания Трампа президентом США стороне обвинения нужно оценить эти "беспрецедентные обстоятельства" и определить "дальнейший курс".

В августе спецпрокурор повторно обвинил Трампа в попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США в 2020 году.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, осужденным по уголовной статье. Он также единственный американский лидер, в отношении которого дважды начинали процедуру импичмента.